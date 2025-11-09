live mn Nuova Sondrio-Milan Futuro (1-0): padroni di casa in vantaggio

35' Azione strepitosa di Karaca che dalla sinistra ne scarta tre ed entra in area: Uccelletti, in uscita, neutralizza il tentativo del rossonero.

28' Milan Futuro vicino al pareggio con un colpo di testa di Dutu da angolo: il tiro, da ottima posizione, finisce alto.

26' Partita ora che diventa confusa e fisica, Milan Futuro ancora scoraggiato dal gol subito.

23' Gol della Nuova Sondrio, Marras calcia la punizione all'incrocio. 1-0 per la Nuova Sondrio che fin qui non si era mai fatta vedere in avanti. Beffato Pittarella con un tiro di sinistro abbastanza leggibile.

22' Ammonito Dutu che trattiene Tall poco prima dell'ingresso in area. Prima sortita offensiva organizzata della Nuova Sondrio e primo svarione dei rossoneri.

19' Tall prova l'azione personale in contropiede, arriva al limite dell'area rossonera e fa partire un destro facile per Pittarella.

17' Tiro da fuori di Sala, blocca con facilità Uccelletti. Il Milan Futuro spinge forte alla ricerca del vantaggio.

15' Lancio lungo di Sala per Traorè che stoppa in area e serve ancora Sia: il rossonero prova il tiro da posizione ravvicinata e Uccelletti si rifugia in angolo.

13' Cross da destra di Cappelletti teso e ben indirizzato, Sia va di testa quasi a botta sicura e sfiora il palo alla destra del portiere. Milan Futuro vicino al vantaggio!

11' Scambio nello stretto al limite tra Traoré e Sia, non si chiude il triangolo tra i due. Nuova Sondrio che ha eretto un fortino dentro l'area.

6' Traore premia la sovrapposizione di Karaca sulla sinistra: il cross dal fondo del terzino è forte ma impreciso, si riprende da una rimessa dal fondo.

5' Lancio lungo per Longo, la difesa rossonera spazza con qualche difficoltà di troppo. Bisognerà fare attenzione a questi passaggi a lunga gittata per non farsi trovare sorpresi alle spalle.

3' Milan Futuro in controllo, i rossoneri provano a fare la partita. La Nuova Sondrio si chiude.

1' Fischio d'inizio, si comincia. Primo pallone per il Milan Futuro.

- Ingresso in campo delle due squadra. Maglia bianca per i padroni di casa, divisa gialla per il Milan Futuro.

- Stadio della Castellina pieno per l'arrivo del Milan Futuro a Sondrio.

Questo pomeriggio, fischio d'inizio alle 14.30, il Milan Futuro ha la possibilità di dare seguito all'ultima vittoria contro l'Oltrepò nella partita odierna contro la Nuova Sondrio di Marco Amelia. Massimo Oddo scegli di schierare una formazione super offensiva con Ibrahimovic, Sia, Traorè e Castiello tutti in campo dal primo minuto. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire l'andamento del match!

LE FORMAZIONI

NUOVA SONDRIO CALCIO: Uccelletti; D’Alpaos, Boschetti, Parodi, Zingone, Zaccone, Ba, Rizzo, Marras, Longo, Tall. A disp.: Di Bartolo, Mossini, Ramirez, Fiorletta, Belecco, Vasil, Tomaselli, Arsenjievic, Dos Santos. All. Marco Amelia.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Pittarella; Cappelletti, Dutu, Minotti, Karaca; Eletu, Sala; Ibrahimovic, Sia, Traorè; Castiello. A disp.: Bouyer, Borsani, Zukic, Vladimirov, Branca, Geroli, Magrassi, Asanji, Domnitei. All. Massimo Oddo.