Borghi: "Nkunku non è una prima punta, ma deve comunque dare di più"

Durante il post-partita di Parma-Milan, Stefano Borghi ha dichiarato a Sky: "Era una partita che il Milan poteva vincere. Io credo che oggi c'è stata la peggiore prestazione di Modric e Fofana. Il Milan ha fatto male in mezzo al campo, doveva gestire la partita e invece ha dimostrato che è una squadra che deve ancora maturare. Il centrocampo non ha saputo gestire la partita".

Nkunku? E' vero che al Chelsea ha giocato da 9, ma non è una prima punta per me. E' un attaccante di sostegno. Chiaramente lui deve dare di più".

Questo il tabellino di Parma-Milan 2-2, sfida dell'11^ giornata di Serie A:

MARCATORI: 12' Saelemaekers, 25' Leao (R), 46' Bernabé, 62' Delprato

PARMA (3-5-2): Suzuki; Ndiaye (dal 46' Troilo), Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè (dall'81' Hernani), Keita, Sorensen, Lovrik (dal 68' Valeri); Cutrone, Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Begic, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Pilicco, Cardinali, Tigani, Konate. All. Carlos Cuesta.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (dall'87' Athekame), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci (dal 70' Pulisic), Estupinan (dal 70' Bartesaghi); Nkunku (dal 60' Loftus-Cheek) , Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Tomori, Odogu, Jashari. All. Massimiliano Allegri.

ARBITRO: Di Bello

AMMONITI: Modric, Sorensen

RECUPERO: 4' PT, 5' ST