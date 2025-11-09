Condò: "Il gol di Bernabé ha cambiato la partita. Forse il Milan pensava di averla già chiusa"
MilanNews.it
Paolo Condò, intervenuto a Sky nel post-partita di Parma-Milan, ha commentato così il 2-2 finale: "Questa è la quarta volta che il Milan va in vantaggio nelle ultime quattro partite e, se conti che anche la Roma poteva pareggiare su rigore, e ha sempre dato la possibilità alle altre di recuperare. Il gol di Bernabé ha cambiato la partita. Fino a questo gol la prestazione del Parma era negativa, forse il Milan pensava di aver già risolto la partita. In una partita così serviva uno come Rabiot che è quello che cambia le marce a questa squadra.
Saelemaekers? Non so perchè il Milan non lo ha tenuto dopo lo scudetto. Nkunku? Ok non essere in forma, ma dovrebbe reclamare più spazio giocando con più intensità".
Pubblicità
News
Le più lette
Primo Piano
Luca SerafiniPerché non pensare in grande? Se a gennaio aiutano Allegri... Il calcetto di Guida. Simulazioni ed esultanze: rossoneri alla gogna. Giornalisti (e opinionisti) tifosi
Franco OrdineMilan: zero debiti con le banche. Le vere cifre dell’ultimo mercato. Perché Parma vale più del derby
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com