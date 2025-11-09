Milan, tutta la delusione di Max Allegri: "Due punti persi"
(ANSA) - ROMA, 08 NOV - "Abbiamo preso due gol da situazioni di fallo laterale, su questo bisogna lavorare perché sono due punti persi per poca lucidità". Massimiliano Allegri, al microfono di DAZN, non nasconde la delusione per il doppio vantaggio che il suo Milan ha sprecato a Parma, "dopo i punti persi con Cremonese e Pisa". Ora arriva la sosta e poi ci sarà il derby, ma ora l'importante "é che siamo nei primi 4 posti in classifica e questo é il nostro obiettivo". "Però bisogna migliorare le prestazioni con le piccole" conclude l'allenatore. (ANSA).
