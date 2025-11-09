Serie A, il Sassuolo vince in casa dell'Atalanta: netto 3-0 dei neroverdi
Una doppietta di Berardi (un gol su rigore) e la firma di Pinamonti stendono 3-0 l’Atalanta, che perde male davanti al proprio pubblico contro il Sassuolo. Alla New Balance Arena la squadra di Juric si scioglie come neve al sole e offre un’altra prestazione deludente: la squadra vista oggi è stata ben lontana da quella arrembante e combattiva vista pochi giorni fa contro il Milan di Allegri. Lì era finita 1-1.
