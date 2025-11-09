Saelemaekers-gol, il belga in Serie A segna (quasi) sempre da fuori area: la statistica

Un pareggio amaro per il Milan, che si è visto sfuggire la vittoria dopo essere stato in vantaggio di due gol. Saelemaekers e Leão hanno portato i rossoneri avanti, ma il Parma ha risposto con Bernabé e Delprato. Nonostante il risultato, il Milan mantiene una posizione di vertice in classifica.

Saelemaekers ancora in gol

Come riportato da Opta, tre degli ultimi sei gol realizzati in Serie A da Alexis Saelemaekers sono arrivati da fuori area, tante reti dalla distanza quante quelle segnate dal belga nelle sue prime 13 marcature nel massimo campionato.

IL TABELLINO

PARMA-MILAN 2-2

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Ndiaye (1'st Troilo), Valenti; Løvik (23'st Valeri), Bernabé (35'st Hernani), Keita, Sørensen, Britschgi; Cutrone (46'st Cremaschi), Pellegrino. A disp.: Corvi, Rinaldi; Trabucchi; Benedyczak, Konaté, Plicco, Trigani; Begić, Cardinali, Djurić. All.: Cuesta.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (42'st Athekame), Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci (25'st Pulisic), Estupiñan (25'st Bartesaghi); Leão, Nkunku (15'st Loftus-Cheek). A disp.: Terracciano, Torriani; Odogu, Tomori; Jashari. All.: Allegri.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Gol: 12' Saelemaekers (M), 25' rig. Leão (M), 46' Bernabé (P), 17'st Delprato (P).

Ammoniti: 25'st Modrić (M), 41'st Sørensen (P).