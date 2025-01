Il QS titola: "Conceiçao non può fallire. Rashford-Walker, bivio mercato"

Il Quotidiano Sportivo titola così stamattina sul Milan: "Conceiçao non può fallire. Rashford-Walker, bivio mercato". Stasera i rossoneri saranno in campo a Como nel recupero della 19^ giornata, una sfida che la squadra milanista deve vincere a tutti i costi per risalire la classifica dopo aver perso troppi punti in questa prima parte di stagione.

Intanto in via Aldo Rossi si lavora sul mercato con un grande dubbio: chi prendere tra Marcus Rashford e Kyle Walker? Il Milan sta portando avanti entrambe le trattative rispettivamente con Manchester United e Manchester City, ma potrà chiuderne solo una in quanto può tesserare un solo giocatore inglese. Chi la spunterà tra l'attaccante e il difensore?