Il QS titola: "Juve da riscatto, Milan lanciato. E' sfida di classe allo Stadium"

Il QS titola: "Juve da riscatto, Milan lanciato. E' sfida di classe allo Stadium"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:10News
di Enrico Ferrazzi

Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così: "Juve da riscatto, Milan lanciato. E' sfida di classe allo Stadium". Grande attesa per il big-match di questa sera a Torino tra i bianconeri di Igor Tudor, reduci da quattro pareggi di fila tra Serie A e Champions League, e i rossoneri di Max Allegri, che arrivano invece da cinque successi di fila (quattro in campionato e uno in Coppa Italia). Gli occhi dei tifosi e degli appassionati di calcio saranno soprattutto sui due giocatori più tecnici della due squadre, vale a dire Kenan Yildiz da una parte e Luka Modric dall'altra

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN
Data: domenica 5 ottobre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Allianz Stadium di Torino
Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida di Torre Annunziata
Assistenti: Colarossi - Rossi C.
IV uomo: Ayroldi
VAR: Di Bello
AVAR: Ghersini