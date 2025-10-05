Il QS titola: "Juve da riscatto, Milan lanciato. E' sfida di classe allo Stadium"

Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così: "Juve da riscatto, Milan lanciato. E' sfida di classe allo Stadium". Grande attesa per il big-match di questa sera a Torino tra i bianconeri di Igor Tudor, reduci da quattro pareggi di fila tra Serie A e Champions League, e i rossoneri di Max Allegri, che arrivano invece da cinque successi di fila (quattro in campionato e uno in Coppa Italia). Gli occhi dei tifosi e degli appassionati di calcio saranno soprattutto sui due giocatori più tecnici della due squadre, vale a dire Kenan Yildiz da una parte e Luka Modric dall'altra.

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

Data: domenica 5 ottobre 2025

Ora: 20.45

Stadio: Allianz Stadium di Torino

Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Assistenti: Colarossi - Rossi C.

IV uomo: Ayroldi

VAR: Di Bello

AVAR: Ghersini