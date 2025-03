Il Ranking UEFA non sorride all'Italia (e al Milan): 5° posto Champions virtualmente perso

Per il quinto posto Champions la situazione è virtualmente compromessa, una notizia che sicuramente non sorride alla situazione attuale del Milan. L'espulsione di Hummels a Bilbao dopo pochi minuti ha condizionato la partita della Roma, sconfitta ed eliminata dall'Athletic. Per il calcio italiano, quella del "San Mamés", era una partita che valeva doppio e ora a meno di colpi di scena dobbiamo rassegnarci a rinunciare al posto extra nel massimo torneo continentale.

Questo il ranking attuale:

1. Inghilterra 24.250 (5 squadre in corsa su 7)

2. Spagna 21.678 (4 su 7)

- - -

3. Italia 19.937 (3 su 8)

4. Germania 17.921 (3 su 8)

5. Portogallo 16.250 (0 su 5)

6. Francia 16.214 (2 su 7)

7. Belgio 15.650 (0 su 5)

8. Olanda 15.250 (0 su 6)

9. Grecia 12.687 (0 su 4)

10. Norvegia 11.062 (1 su 4)

- - -

Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking

1. Inter 31.250 punti

2. Lazio 24.000

3. Atalanta 21.000

4. Milan 20.000

5. Juventus 18.250

6. Roma 17.500

7. Fiorentina 16.500

8. Bologna 11.000