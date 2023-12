Il rientro in campionato di Giroud: questi i numeri in trasferta del francese

Il Milan prepara la sfida contro l'Atalanta, in programma sabato sera alle 18:00 con una bella notizia: il rientro in campionato di Olivier Giroud, che ha così scontato la squalifica di due giornate rimediata a Lecce l'11 novembre. Il bomber francese ha fame e voglia di gol soprattutto dopo il rigore sbagliato in Champions League nella partita casalinga contro il Borussia Dortmund. Giroud è una certezza per Pioli e il Milan, anche se i rossoneri in questo momento possono, fortunatamente, contare anche sull'apporto di Luka Jovic apparso bene nelle ultime uscite e reduce da un gol e un assist nell'ultima sfida contro il Frosinone.

In Serie A sono finora 7 i gol ufficiali siglati da Giroud, con un ottimo score soprattutto per quanto riguarda le partite del Milan giocate lontano da San Siro. Su 7 reti segnate in campionato, sono ben 5 in trasferta per Giroud: a Bologna, Roma, la doppietta a Napoli e l'ultima rete nel 2-2 di Lecce.