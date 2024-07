Il rinnovo con l'Al Nassr garantirebbe a CR7 di arrivare al Mondiale 2026

Nemmeno il flop di Euro 2024, chiuso mestamente con un'eliminazione ai quarti di finale contro la Francia, farà cambiare idea a Cristiano Ronaldo. Nonostante le zero reti - un unicum in 20 anni di Europei e Mondiali - il fuoriclasse portoghese non ha intenzione di mollare la nazionale e punta deciso alla rassegna iridata del 2026, quando avrà 41 anni.

Si può leggere in questo modo la notizia di Talk Sport secondo cui l'Al Nassr avrebbe offerto all'ex di Real Madrid, Manchester United e Juventus il rinnovo: sotto contratto fino a giugno 2025, CR7 potrebbe restare per un'altra stagione e arrivare così al fatidico 2026, limite ultimo di una carriera straordinaria. Le discussioni dovrebbero iniziare nelle prossime settimane, ma una cosa è certa: il club saudita deve garantire a Ronaldo la possibilità di rimanere competitivo, perché "vincere la Coppa del Mondo con il Portogallo è il mio sogno più grande e ambizioso", come ha detto all'indomani dell'uscita da Qatar 2022.

Cristiano Ronaldo ha avuto un'ottima stagione sul piano personale con l'Al Nassr: 44 gol e 13 assist in 45 partite in tutte le competizioni, anche se non sono arrivati trofei importanti, tutti vinti dai cannibali dell'Al Hilal.