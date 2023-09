Il Sassuolo abbatte la Juve: 4-2! Partita horror per Gatti e Sczesczny

Non era mai successo che il Sassuolo battesse per due volte di fila la Juventus in Serie A. I neroverdi - oggi in giallo evidenziatore - di Alessio Dionisi ci riescono al termine di una vera e propria festa del gol. Due volte i padroni di casa scappano, due volte i bianconeri di Massimiliano Allegririescono ad acciuffarli, senza però mai riuscire a mettere la testa avanti.

Alla fine, passa, con merito e un bel pizzico di surrealismo calcistico, la formazione di casa: decisive la rete di Andrea Pinamonti e l'incredibile autorete di Federico Gatti nel finale. Gli emiliani vincono così una gara in cui, dalla papera iniziale di Szczesny in poi, la Vecchia Signora è stata soprattutto bravissima a mettersi i bastoni tra le ruote da sola: prima sconfitta stagionale per i bianconeri, che rallentano così la propria corsa e concedono all'Inter - in campo domani alle 12,30 a Empoli - una succosa occasione per tentare la prima fuga della capolista in questo campionato. Nulla, dei clamorosi blackout degli ospiti, toglie meriti ai padroni di casa: illuminato dal solito Berardi, il Sassuolo trova la seconda vittoria in questo campionato, e ha avuto soprattutto il merito di tenere mentalmente la testa su una partita dalla quale sarebbe stato più che legittimo uscire dopo i due pari juventini.