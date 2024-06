Il sindaco di Ancona conferma: "Serie C a rischio". Settimana prossima la decisione

Ore febbrili in casa Ancona che ieri sera ha dovuto fare gli straordinari per presentare entro la mezzanotte i documenti per la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Il Milan guarda interessato ben consapevole che, se la domanda venisse rigettata o respinta, potrebbe veder liberato il posto necessario per l'attivazione della seconda squadra, under 23. Come riportato da MilanNews.it nel pomeriggio di oggi, la documentazione presentata dal club marchigiano sarebbe incompleta (LEGGI QUI).

A confermare la notizia è arrivata anche l'indiscrezione del Corriere Adriatico (LEGGI QUI) che ha sottolineato come non ci sia traccia del bonifico riguardante le menisilità di marzo-aprile e la fideiussione. A ulteriore testimonianza del rischio dell'Ancona di essere esclusa dalla prossima Serie C anche le parole del sindaco Daniele Silvetti che ha commentato, come riportato da Rai News: "Serie C a rischio". In ogni caso la decisione definitiva sarà presa dalla Covisoc tra una settimana.