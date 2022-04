Il Sole 24 Ore - Elliott-Investcorp, trattativa in esclusiva per il Milan: affare potenziale da un miliardo

MilanNews.it

Anche Il Sole 24 Ore, dopo Reuters e Bloomberg, parla della trattativa in esclusiva tra il fondo del Bahrain Investcorp ed Elliott per la cessione del Milan. La valutazione, secondo le indiscrezioni, parla di circa un miliardo di euro per rilevare il club rossonero: Investcorp ha già operato in Italia con investimenti su Guccii e Dainese. Se le trattative dovessero andare in porto il Milan per la fine del campionato potrebbe avere un nuovo azionista.