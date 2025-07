Imarisio: "Credo che il Milan possa fare una stagione importante"

vedi letture

Marco Imarisio, giornalista e inviato del Corriere della Sera, per cui si occupa di guerre e grandi casi di cronaca, è stato invitato su Radio 24 durante la trasmissione Tutti Convocati per commentare il torneo di Wimbledon ma anche per dare un suo giudizio, da appassionato rossonero, sul nuovo corso del Milan di Massimiliano Allegri che è ripartito ufficialmente in questa stagione nella giornata di ieri con l'inizio del raduno, segnato da due sessioni di allenamento ma soprattutto dalle prime parole in conferenza stampa del tecnico livornese.

Queste le parole di Imarisio su ciò che si aspetta dal Milan in questa nuova stagione: "Dopo un anno disastroso del Milan, Allegri ha avuto coraggio ad accettare questa sfida invece che andare in porti più sicuri. Non mi sbilancio, ma credo che il Milan possa fare una stagione importante".