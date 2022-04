Immobile non tornerà in Nazionale: neanche Mancini può convincerlo del contrario

MilanNews.it

Ciro Immobile ha deciso che non vuole più avere a che fare con la Nazionale. Non ha cambiato idea, la maglia azzurra è una ferita aperta che sta provando a chiudere e non si farà di nuovo vivo dalle parti di Coverciano anche se chiaramente parlerà col ct Mancini che proverà a convincerlo del contrario. Non ha più voglia di ascoltare cattiverie sul suo conto in merito al rendimento con l'Italia e dunque non tornerà indietro, nemmeno per la partita celebrativa contro l'Argentina. La decisione è presa. A riportarlo è l'edizione romana de La Repubblica.