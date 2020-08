Imolese, dal Milan arriva Matteo Angeli a titolo definitivo

L’Imolese Calcio 1919 è lieta di annunciare l’arrivo a titolo definitivo dal A.C. Milan del giocatore Matteo Angeli, classe 2002, ed il suo inserimento nella rosa della prima squadra che prenderà parte al campionato di serie C 2020/2021.

Difensore duttile con possibilità di impiego sia nel reparto centrale che sulla corsia di destra, Angeli vanta la militanza nei settori giovanili di Cuneo, Torino e Milan. Crescente il rendimento, nell’ultimo biennio, con la maglia delle formazioni Under 17 e Under 18 rossonere delle quali diviene pilastro inamovibile. Convocato a più riprese nelle Rappresentative Nazionali di categoria, Angeli vestirà il rossoblù per la sua prima esperienza tra i professionisti.

Matteo Angeli (giocatore Imolese Calcio 1919): “Sono molto contento dell’importante opportunità offertami dal presidente Spagnoli e dall’Imolese Calcio 1919 di potermi confrontare con il palcoscenico professionistico. E’ la mia prima esperienza nel calcio dei grandi e raggiungere a soli 17 anni una categoria selettiva come la serie C, nella rosa di una società organizzata e preparata come quella rossoblù, mi riempie d’orgoglio”.