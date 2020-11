In arrivo il nuovo DPCM. Italia a tre livelli: cinque Regioni a rischio lockdown

È un'Italia a tre livelli quella che dovrebbe essere disegnata dal nuovo DPCM, in arrivo tra oggi e domani. Ne scrive il Corriere della Sera, che anticipa alcune delle misure che saranno previste dall'esecutivo. A partire dal coprifuoco: in queste ore si deciderà se scatterà a partire dalle 20, dalle 21, o dalle 22, ma in ogni caso a partire da un certo orario sarà necessaria un'autocertificazione per spostarsi. Scende la capienza dei mezzi pubblici, spunta nuovamente l'ipotesi di una chiusura domenicale a pranzo per bar e ristoranti, che potranno sempre e comunque vendere a domicilio e da asporto. Questo, il cosiddetto livello 1, valido per tutta l'Italia.

Livello 2 e 3. Sono i due passaggi successivi, differenziati a seconda della gravità della situazione nelle singole regioni (deciderà il fattore RT, ma non solo). Al livello 2 i negozi rimarrebbero aperti, ma bar e ristoranti sarebbero chiusi per tutta la giornata, mentre le scuole si affiderebbero alla didattica a distanza a partire dalla seconda media. Le regioni o le province che saranno considerate a livello 3 torneranno invece a un sostanziale lockdown, per quanto temporaneo: consentiti solo gli spostamenti giustificati, chiuse scuole e università, chiusi tutti i negozi tranne quelli relativi ad attività essenziali. In questo momento, le Regioni considerate a più alto rischio sono Lombardia, Piemonte e Liguria, seguite da Calabria e Puglia.