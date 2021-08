In cosa si può migliorare? Pioli: "Dobbiamo essere più pericolosi nell'ultimo terzo di campo"

C'è sempre qualcosa su cui migliorare: è uno dei pensieri fissi di mister Pioli, che anche nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Cagliari ha detto la sua su quali aspetti del proprio gioco la squadra può avere dei miglioramenti: "In estate abbiamo fatto amichevoli competitive, la squadra ha provato ad avere sempre sotto controllo il gioco. Dobbiamo provare ad essere più pericolosi, non sempre riusciamo a trasformare le occasioni in chiari occasioni da gol, dobbiamo migliorare nell'ultimo terzo di campo".