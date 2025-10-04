In Juventus-Milan in palio punti pesanti: le percentuali della sfida e dei marcatori

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - La Serie A corre veloce verso la seconda pausa stagionale per le Nazionali ma, prima di lasciar spazio all'Italia di Rino Gattuso, nel weekend è in programma la sesta di campionato con due grandi classiche: Juventus-Milan e Fiorentina-Roma. L'Allianz Stadium sarà lo scenario della sfida tra i bianconeri e il Diavolo con Max Allegri che torna, da avversario, in quello che per 8 stagioni è stato il suo stadio. Gli esperti Sisal prevedono una partita votata all'equilibrio dove la Juventus, a 2,70, è leggermente favorita sul Milan, offerto a 2,75, mentre si sale a 3,10 per il pareggio. Un equilibrio ancora più marcato dalla storia recente della sfida: in campionato, infatti, nelle ultime otto sfide sono stati segnate al massimo due reti per match. Ecco quindi che la Combo No Goal + Under 2,5, in quota a 2,30, è ampiamente nelle corde del match: un risultato esatto di 2-0, per l'una o l'altra, pagherebbe 13 volte la posta. Pochi gol, però, non significano poca intensità vista la posta in palio: non sono quindi da escludere né un rigore, dato a 2,75, né un'espulsione, in quota a 4,75. In casa Juventus è sempre lotta a tre, tra David, Openda e Vlahovic, su chi guiderà l'attacco bianconero: il canadese e l'ex Fiorentina sono appaiati in quota a 2,75 con il belga offerto a 3,00. Lato Milan, due gli osservati speciali: Christian Pulisic, nel tabellino dei marcatori a 3,75, e Adrien Rabiot, 212 presenze con la Juventus, il cui gol dell'ex è dato a 6,00. Il secondo big match di giornata va in scena sulle rive dell'Arno dove la Fiorentina, ancora a caccia della prima vittoria in campionato, ospita una Roma, prima in classifica ma con il morale basso dopo la sconfitta interna in Europa League.

Gli esperti Sisal vedono i tre punti per la Viola a 3,10 al pari del pareggio mentre si scende a 2,45 per il blitz esterno dei capitolini. Più Under, a 1,72, che Over, in quota a 1,95, visto che i giallorossi hanno subito un solo gol in Serie A, miglior difesa dei 5 top campionati europei. L'ennesimo clean sheet di Mile Svilar è dato a 3,00. Nelle sfide tra Fiorentina e Roma spesso sono stati decisivi i calci da fermo: i padroni di casa sono favoriti, a 2,00, per calciare più corner rispetto ai ragazzi di Gasperini, offerti a 2,15. Occhio anche a un eventuale intervento del VAR, in quota a 2,85. Duecentosessanta presenze con 119 gol e 54 assist: questi i numeri di Edin Dzeko con la maglia della Roma. Il bomber bosniaco, domenica pomeriggio, affronta la "sua" squadra e la rete dell'ex è data a 3,75. Da un bomber all'altro visto che la prima rete di Evan Ferguson con i giallorossi si gioca a 3,50. (ANSA).