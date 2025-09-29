In Qatar la fase finale della Coppa Intercontinentale del 2025 con il Psg protagonista

(ANSA) - ROMA, 28 SET - In Qatar ospiterà la fase finale della Coppa Intercontinentale. L'annuncio lo ha dato il presidente della Fifa, Gianni Infantino: "Sono lieto di annunciare che il Qatar ospiterà le ultime tre partite della Coppa Intercontinentale 2025: il Derby delle Americhe e la Coppa Challenger, seguite" dalla finale contro il Paris Saint Germain. La fase finale, infatti, prevede te partite: la sfida tra i messicani del Cruz Azul e i campioni Cinmebol per il "Derby delle Americhe" in programma il 10 dicembre; a seguire il 13 dicembre la sfida tra la vincente del "derby" e gli egiziani del Pyramids per aggiudicarsi la Challenger Cup e l'accesso alla finale.

Infine, la vincente di quest'ultima sfida affronterà il 17 dicembre 2025 il Paris Saint Germain per conquistare la Coppa Intercontinentale. "In passato, questo splendido Paese ha ospitato in modo eccellente i principali tornei Fifa e unirà ancora una volta il mondo ospitando squadre provenienti da quattro continenti", ha sottolineato Infantino. (ANSA).