In Serie A solo l'8,4% dei giocatori è formato nel vivaio del proprio club: nessuno così male in Europa

La Serie A è il campionato europeo con il minor numero di calciatori formati nel vivaio della squadra di appartenenza. È il dato, clamoroso ma non sorprendente per chi segue il calcio italiano, che emerge dall'ultimo studio mensile del CIES, l'osservatorio svizzero su football del Vecchio Continente. In particolare, soltanto l'8,4 per cento dei giocatori di Serie A fa parte dei cosiddetti CTP, gli atleti cresciuti nel settore giovanile del club di appartenenza. Meglio di noi fanno letteralmente tutti, a partire dalla SuperLig turca (9,1%) e dalla First Division cipriota (9,6%).

La Liga spagnola al top. Non in senso letterale: il campionato che produce più CTP è infatti la Superliga danese, con il 27 per cento di giocatori che provengono dal vivaio della squadra cui appartengono. Tra i campionati top five il migliore è però quello spagnolo, ottavo in assoluto (percentuali più alte le hanno anche altre leghe secondarie come Norvegia, Slovacchia, Bielorussia, Israele, Svizzera e Svezia) con un ottimo 21,7 per cento di CTP. Discreti i numeri anche di Ligue 1 (14,3%), Bundesliga (13,2%) e Premier League (13,1%).