Incendio nello stadio del Tottenham: evacuate 300 persone, nessun ferito

Tanta paura ma nessun ferito. Quest'oggi è scoppiato un incendio a New White Hart Lane, impianto di proprietà del Tottenham e utilizzato in questi giorni come centro di vaccinazione anti-Covid. La causa è da ricercare in un compressore d'aria che ha preso fuoco, portando all’evacuazione delle circa 300 persone presenti nei nove piani della struttura. Le fiamme sono state domate da un elettricista presente sul posto prima dell’intervento dei vigili del fuoco che hanno impiegato circa un'ora per spegnere l'incendio.