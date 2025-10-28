Inciampare e rialzarsi, da grande squadra. Milan, a Bergamo per dimostrare mentalità

Inciampare e rialzarsi, da grande squadra. Milan, a Bergamo per dimostrare mentalità
di Federico Calabrese

Torna la Serie A e lo fa con il primo turno infrasettimanale della stagione, nona giornata di campionato complessiva. Gli strascichi del discusso pareggio casalingo contro il Pisa sono ancora, parzialmente, attuali. Ma se c'è un aspetto che il Milan deve dimostrare e affrontare è proprio quello di saper andare oltre una brutta serata. Evitando di dimenticare, ma provando a imparare dagli errori commessi per provare a diventare grandi. 