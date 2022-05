Infermeria Milan. Con il ritorno di Florenzi, Maldini è l'unico infortunato insieme a Kjaer

MilanNews.it

Come riporta quest'oggi il Corriere dello Sport e come ha riportato nel pomeriggio di ieri la redazione di MN, Alessandro Florenzi è tornato ad allenarsi in gruppo ed è recuperato per le ultime tre gare di campionato. Stando così le cose, oltre a Kjaer ai box da inizio dicembre, l'unico altro calciatore del Milan indisponibile rimane Daniel Maldini.