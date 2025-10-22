Infermeria Milan, il punto su chi potrà tornare per il Pisa

Il Milan, tra Fiorentina e Pisa, non ha tanto tempo per fermarsi a pensare: fra due giorni si scende di nuovo in campo, ancora a San Siro alle 20.45 contro la neopromossa toscana che occupa, insieme alla Viola e al Genoa, l'ultimo posto in classifica con 3 punti. Rispetto alla gara di domenica, come annunciato dallo stesso Massimiliano Allegri nel post partita, sono solamente due i giocatori che potrebbero recuperare ed essere dunque a disposizione per la sfida dell'ottava giornata.

I due possibili rientri sono Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku, entrambi avevano accusato i problemi più lievi ed entrambi ieri si sono allenati a parte a Milanello dove oggi proseguirà il lavoro della squadra e si spera di rivederli in campo con i compagni. Nessuna novità positiva, invece, per Pervis Estupinan che nella giornata di ieri ha volto un lavoro di terapie. Ancora lontani, invece, i rientri di Pulisic, Rabiot e Jashari che dovrebbero rientrare più o meno in quest'ordine ma più tardi.