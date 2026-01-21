Infortunio Camarda: per il Lecce basta una terapia conservativa, ma il giocatore riflette su una possibile operazione e un ritorno anticipato al Milan

Il Corriere della Sera in edicola oggi spiega qual è la situazione intorno a Francesco Camarda, attaccante che in estate il Milan ha ceduto al Lecce in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei rossoneri e che nei giorni scorsi si è infortunato alla spalla: i pugliesi sono convinti che basti una terapia conservativa e difendono il loro diritto di riscatto, ma il giocatore riflette su una possibile operazione e un ritorno anticipato al Diavolo.

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, prima della gara di domenica contro il Milan, aveva parlato così di Camarda a DAZN: "Su Camarda non ci sono particolari novità per quanto ci riguarda. Ha avuto questo problema, è stato curato dai nostri medici, è stato visitato da uno specialista. C’è unanimità che con 20 giorni di riposo può rientrare, ovviamente dovrà fare terapie conservative. Ci potrà dare una mano sino alla fine del campionato. Per noi non è cambiato nulla, non ci sono novità particolari per quanto ci riguarda”.