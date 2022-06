Inghilterra-Italia, Tomori: "In Serie A posso portare qualcosa di diverso. È stato bello quest'anno"

MilanNews.it

Fikayo Tomori, difensore del Milan e dell'Inghilterra, si è così espresso a RaiSport dopo il match contro l'Italia: "E' stata una partita bellissima. Non abbiamo segnato gol ma è stata una bella partita".

E' stato importante per te e Abraham giocare in Italia. Come è stata per te l'esperienza al Milan?

"In Inghilterra è un po' diverso che in Italia ma posso portare qualcosa di diverso. E' stato bello in Italia".