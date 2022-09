Inghilterra, Southgate convoca anche Tomori per gli impegni di Nations League

Gareth Southgate, commissario tecnico della Nazionale inglese, ha diramato l'elenco dei convocati in vista dei prossimi impegni di Nations League contro Italia e Germania. Il CT ha chiamato ben ventotto giocatori, tra cui figura anche il rossonero Fikayo Tomori.

Gareth Southgate has named a 28-man squad for our #ThreeLions' upcoming games against Italy and Germany: