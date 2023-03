Inghilterra, Southgate: "Il Napoli è tra le favorite per la vittoria della Champions League"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Gareth Southgate, CT dell'Inghilterra, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della sfida con l'Italia soffermandosi anche sulla possibile preoccupazione di giocare a Napoli: "No, sono contento di essere qui. La storia calcistica in questa città è molto ricca, il Napoli è una squadra fantastica e vincerà il campionato. E sarà in lizza anche per la vittoria della Champions League".