Inghilterra, Tomori non convocato per il match contro la Germania

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Gareth Southgate, CT dell'Inghilterra, ha reso noto l'elenco dei convocati per la partita di stasera contro la Germania, valida per l'ultima giornata del gruppo 3 di Nations League. Fuori dai convocati per questo match troviamo Trent Alexander-Arnold, Fikayo Tomori, Jarrod Bowen, James Ward-Prowse e Jack Grealish (squalificato). Ricordiamo che l’Inghilterra è già retrocessa in Lega B.