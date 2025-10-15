Inter, approvato il bilancio per l'anno fiscale 2024/25, chiuso con un utile di 35,4 milioni

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - L'assemblea degli azionisti dell'Inter ha approvato il bilancio per l'anno fiscale 2024/25, chiuso con un utile di 35,4 milioni, che rispetto alla perdita di 35,7 milioni dell'anno fiscale precedente, vede un aumento netto del valore della produzione pari 70 milioni. Nello scorso anno fiscale, informa il club, è stato anche raggiunto il valore dei ricavi più alto di sempre, 576 milioni, +94 rispetto all'anno precedente. Si tratta, sottolinea l'Inter, del valore più alto di sempre e record per la Serie A al netto del player trading. Questo risultato è dovuto ad un incremento degli introiti dalle competizioni domestiche ed europee, oltre alla partecipazione alla prima edizione del Mondiale Fifa per club. Parallelamente si è registrata una crescita organica del fatturato commerciale da sponsorizzazioni e da matchday.

Con riferimento agli oneri finanziari del Gruppo, si evidenzia che nell'anno fiscale in oggetto è avvenuto il rimborso anticipato totale delle precedenti obbligazioni senior garantite di Inter Media and Communication Spa. Successivamente, l'Inter ha ottenuto un finanziamento a lungo termine per 350 milioni, il quale ha ricevuto un rating di credito "investment grade". L'assemblea si è svolta in modalità telematica alla presenza del presidente e Ceo, Giuseppe Marotta, e del top management nerazzurro. (ANSA).