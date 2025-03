Inter, Genoa, Milan e Torino in fila per l'Udinese, ma Lucca ci crede

Nel corso di una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l'attaccante dell'Udinese Lorenzo Lucca, ha parlato anche dei suoi compagni di squadra, a partire da Alexis Sanchez, tornato all'Udinese, squadra che lo ha lanciato nel grande calcio: "Mi dà tanti consigli. Ci parlo molto anche perché conosco lo spagnolo e frequento tutti i compagni che lo parlano."

Ci racconti, invece, Solet, questo campione che da gennaio ha sistemato la difesa?

"Forte, ma con me fa fatica... Ha tanta tecnica e molta stima di se stesso. In questo lavoro la mentalità fa il 90%.

In queste quattro partite, Inter, Genoa, Milan e Torino, vi giocate un buon piazzamento.

"Abbiamo alcuni scontri diretti in casa, anche col Bologna e la Fiorentina. E noi in casa siamo forti. Genova è un campo difficile, caldo. Non dobbiamo pensare alla parte sinistra della classifica, ma a dare sempre tutto."

Lei lega con gli spagnoli, che dice di Iker Bravo?

"Che ha tecnica e personalità e può essere il futuro dell’Udinese."

Ha visto l’Ajax? Può vincere il titolo con l’italiano Francesco Farioli. Sente ancora qualcuno?

"Quelli che sento, Edson Alvarez e Conceição, non ci giocano più. Auguro ogni bene al club che non mi appartiene più. Ma il passato è passato. Non sono stato riscattato, ragiono solo sul presente."