Inter in crisi: la Juve vince una partita assurda e rifila la seconda sconfitta in tre gare ai nerazzurri
Dopo tre giornate, si può già parlare di crisi Inter. I nerazzurri escono sconfitti alla terza giornata dal big match contro la Juventus a Torino con il risultato pazzo di 4-3. Un punteggio che rispecchia in pieno l'andamento sulle montagne russe della partita. Vantaggio bianconero con la rete di Kelly, pareggiata da Calhanoglu e poi raddoppiata da un gran gol di Yildiz. Nella ripresa i nerazzurri entrano con un altro piglio e ribaltano ancora con Calhanoglu e Marcus Thuram. Ma la partita è ben lontana dall'essere terminata e la Juve ribalta tutto negli ultimi minuti con Kephren Thuram e un gol clamoroso di Adzic.
Un risultato che condanna l'Inter di mister Chivu alla seconda sconfitta in tre partite di campionato, la seconda consecutiva dopo quella a San Siro contro l'Udinese.
Questo il turno completo:
Sabato 13/09
ore 15, Cagliari-Parma 2-0
ore 18, Juventus-Inter 4-3
ore 20.45, Fiorentina-Napoli
Domenica 14/09
ore 12.30, Roma-Torino
ore 15, Atalanta-Lecce
ore 15, Pisa-Udinese
ore 18, Sassuolo-Lazio
ore 20.45, Milan-Bologna
Lunedì 15/09
ore 18.30, Verona-Cremonese
ore 20.45, Como-Genoa
