Inter in crisi: la Juve vince una partita assurda e rifila la seconda sconfitta in tre gare ai nerazzurri

vedi letture

Dopo tre giornate, si può già parlare di crisi Inter. I nerazzurri escono sconfitti alla terza giornata dal big match contro la Juventus a Torino con il risultato pazzo di 4-3. Un punteggio che rispecchia in pieno l'andamento sulle montagne russe della partita. Vantaggio bianconero con la rete di Kelly, pareggiata da Calhanoglu e poi raddoppiata da un gran gol di Yildiz. Nella ripresa i nerazzurri entrano con un altro piglio e ribaltano ancora con Calhanoglu e Marcus Thuram. Ma la partita è ben lontana dall'essere terminata e la Juve ribalta tutto negli ultimi minuti con Kephren Thuram e un gol clamoroso di Adzic.

Un risultato che condanna l'Inter di mister Chivu alla seconda sconfitta in tre partite di campionato, la seconda consecutiva dopo quella a San Siro contro l'Udinese.

Questo il turno completo:

Sabato 13/09

ore 15, Cagliari-Parma 2-0

ore 18, Juventus-Inter 4-3

ore 20.45, Fiorentina-Napoli

Domenica 14/09

ore 12.30, Roma-Torino

ore 15, Atalanta-Lecce

ore 15, Pisa-Udinese

ore 18, Sassuolo-Lazio

ore 20.45, Milan-Bologna

Lunedì 15/09

ore 18.30, Verona-Cremonese

ore 20.45, Como-Genoa