Grattacapo per Simone Inzaghi. Dopo il pareggio in quel di Monza, il tecnico dell’Inter è in ansia per le condizioni di Hakan Calhanoglu per un leggero affaticamento muscolare. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il centrocampista è in dubbio per la Supercoppa Italiana in programma fra undici giorni a Riad.