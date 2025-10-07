Inter, Marotta: "Ora possiamo dire che costruiremo un nuovo stadio che deve rispondere alle esigenze di modernità"

vedi letture

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parato così del nuovo San Siro a margine della presentazione del libro "Il calcio del futuro, tra intelligenza artificiale e azioni ecosostenibili" di Stefano Boldrini: "Oggi abbiamo conquistato un posizionamento importante: possiamo dire che possiamo costruire uno stadio nuovo, che deve rispondere alle esigenze di modernità, nel rispetto dei cittadini, di un senso civico, etico e di una sostenibilità ambientale - riporta sportmediaset.it -.

Di più non dico, siamo in una fase burocratica interlocutoria; ora dovremo procedere all'acquisizione del vecchio San Siro e delle aree limitrofe, a breve, nel mese di novembre, faremo il rogito. Poi servirà la fase progettuale nella quale dovrà esserci il rispetto dei criteri a cui facevo riferimento prima".

