Inter, Marotta sul nuovo stadio con il Milan: "Nasce dall’esigenza di avere una struttura all’altezza degli standard di sicurezza e di comfort"

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Oltre al presidente rossonero Paolo Scaroni, alla tappa milanese di "Motore Italia", il roadshow di Milano Finanza, è intervenuto anche Giuseppe Marotta, numero uno dell'Inter, che sul nuovo stadio di Milano ha dichiarato: "Lo sport è e deve rappresentare un asset della nostra Nazione, al pari del turismo, e come tale va considerato. Le Olimpiadi sono state un momento importante di aggregazione per la nostra società, per Milano e l’Italia intera.

Il nuovo stadio di Milano nasce dall’esigenza di avere una struttura all’altezza degli standard di sicurezza e di comfort. Sarà una casa per i tifosi di Milan e Inter. Quando si deve costruire un’opera in Italia, il percorso burocratico è davvero difficile. Creare uno stadio vuol dire creare occupazione e benessere, oltre che lustro, alla città" riporta il profilo di Milano Finanza su X.