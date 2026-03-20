Torna Gimenez, Allegri: "Sta bene, domani sarà convocato"

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Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Milan-Torino.

Come sta Gimenez? Come sta Leao dopo l'episodio di Roma? Com'è l'umore?

"Sono cose che succedono all'interno di una stagione dove contano molto i punti. L'unica cosa da fare è rimanere sereni, domani abbiamo una partita importante prima della sosta. È difficile perché il Torino da quando è arrivato D'Aversa fa buoni risultati. Lasciamo perdere quello che è successo, dobbiamo essere concentrati su domani. Gimenez sta bene, domani sarà convocato".