Inghilterra, 35 convocati per Uruguay e Giappone: Tuchel chiama anche Tomori

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Il ct dell'Inghilterra Thomas Tuchel ha convocato 35 giocatori per le amichevoli contro Uruguay e Giappone. In merito alla scelta di chiamare un gruppo più ampio del solito, il tecnico degli inglesi ha spiegato: "Abbiamo deciso di dividere praticamente in due ritiri: portiamo giocatori che non abbiamo ancora visto molto, per allargare il quadro e aumentare la competizione per i posti per il viaggio negli Stati Uniti. Poi, venerdì e sabato, un gruppo di dieci o undici giocatori entrerà in ritiro per riposarsi prima della partita contro il Giappone, dove verrà inserito un nuovo mix di giocatori" riporta tuttomercatoweb.com.

La lista dei convocati:

Portieri: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City), Aaron Ramsdale (Newcastle United), Jason Steele (Brighton & Hove Albion).

Difensori: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Crystal Palace), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Harry Maguire (Manchester United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (Milan).

Centrocampisti: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Adam Wharton (Crystal Palace).

Attaccanti: Jarrod Bowen (West Ham United), Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Monaco), Noni Madueke (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Marcus Rashford (Barcellona), Bukayo Saka (Arsenal), Dominic Solanke (Tottenham Hotspur).