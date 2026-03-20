Allegri: "L'Inter ha il destino nelle loro mani per lo scudetto, noi ce l'abbiamo per la Champions"
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Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Milan-Torino.
Corsa scudetto chiusa?
"È normale che la sconfitta con la Lazio... Il calcio è meraviglioso per questo, tutti pensavano che l'Inter avesse perso 2 punti e invece. Loro hanno il destino nelle loro mani per lo scudetto, noi ce l'abbiamo per la Champions. Dobbiamo concentrarci partita dopo partita. Poi quando la matematica dirà che lo scudetto l'ha vinto l'Inter e che il Milan è dentro la Champions allora lo scudetto non lo potremo più vincere e che non potremo uscire dalla Champions".
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