Inter Miami, pronto il rinnovo di Messi: i dettagli
Lionel Messi e l'Inter Miami continueranno l'avventura insieme. Come riferito dall'ANSA in una nota, il club americano sta infatti lavorando ai dettagli per prolungare oltre il 2026 il contratto con il campione argentino
Le due parti sarebbero alle battute finali della trattativa e l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Nonostante le voci di un possibile approdo di Messi in altri campionati, sia il club della Florida che lo stesso argentino avevano dichiarato di essere decisi a proseguire il loro rapporto.
