Inter o Milan? Ambrosini: "Nerazzurri consapevoli, rossoneri con grandi ambizioni"

vedi letture

Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan, sarà protagonista del derby trasmesso su Dazn dove sarà di supporto a Pardo come commento tecnico insieme ad Andrea Stramaccioni. Questo il suo giudizio su Inter e Milan: "Le milanesi sono tornate a dire la loro in maniera importante, in Italia e in Europa. Favorita? Difficile dirlo. L’Inter è consapevole della propria forza, il Milan ha l’esuberanza di chi è partito bene in un percorso nuovo e ha grandi ambizioni".