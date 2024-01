Inter prima nella classifica dei rigori a favore in Serie A. Milan a 5

"Siamo la lepre e dobbiamo schivare le fucilate. Rispedisco al mittente le accuse". Le parole dell'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta, a margine dell'assemblea di Serie A, sottolineano come i nerazzurri non vogliano sentirsi favoriti dalle decisioni arbitrali in questo girone d'andata. Al netto delle scelte del Var dell'ultima sfida contro l'Hellas Verona, l'Inter è la squadra con più rigori assegnati fino a qui. Sono sette a favore, tutti segnati dalla squadra di Simone Inzaghi.

Un dato che in realtà non è poi così distante dal Napoli, lontani 20 punti in classifica. Sei rigori assegnati agli azzurri, solamente quattro segnati fino a ora. La differenza quindi non può essere tutta qui. Anche perché il secondo club ad averne di più è stato il Frosinone (tutti segnati finora) per cui è quasi impossibile ci sia una sorta di sudditanza psicologica. E le altre grandi? Il Milan ha ricevuto cinque rigori, Roma e Juventus quattro, la Lazio tre. I bianconeri però ne hanno falliti due nel corso della stagione.

Paradossale, invece, il dato dell'Atalanta. Zero in diciannove partite, unica squadra a non averne beneficiato. Un dato in controtendenza con il metodo di giocare di Gasperini che negli anni passati aveva portato a calciare molti rigori, in media sette a stagione. Probabilmente solo una sfortunata coincidenza. A quota 1 ci sono Empoli, Torino, Genoa e Salernitana.

1) Inter 7 rigori - 7 segnati

2) Frosinone 6 rigori - 6 segnati

3) Napoli 6 rigori - 4 segnati

4) Milan 5 rigori - 5 segnati

4) Sassuolo 5 rigori - 5 segnati

6) Roma 4 rigori - 3 segnati

7) Juventus 4 rigori - 2 segnati

8) Lazio 3 rigori - 3 segnati

8) Lecce 3 rigori - 3 segnati

10) Fiorentina 3 rigori - 2 segnati

10) Udinese 3 rigori - 2 segnati

10) Bologna 3 rigori - 2 segnati

13) Cagliari 3 rigori - 1 segnato

13) Hellas Verona 3 rigori - 1 segnato

15) Monza 2 rigori - 1 segnato

16) Empoli 1 rigore - 1 segnato

16) Genoa 1 rigore - 1 segnato

16) Salernitana 1 rigore - 1 segnato

16) Torino 1 rigore - 1 segnato

20) Atalanta 0 rigori