Inter, Zanetti: "Per ora un sollievo aver evitato il Milan..."

È un sollievo aver evitato per ora il Milan?

"Per il momento può esserlo, il calendario è molto fitto e sono tutte partite importanti. Aver avuto il derby proprio in quel mese non avrebbe fatto dormire l'intera città. Però può esserci in semifinale, e noi speriamo per primi di poterci arrivare dopo tanto tempo. Poi vedremo che sarà tra Napoli e Milan... Già avere tre italiane a questo punto è molto importante per il nostro calcio e speriamo che una possa arrivare fino in fondo".