Interesse dell'Inter per Maldini, Ambrosini: “Dobbiamo prepararci al fatto che Daniel possa fare un percorso diverso”

Dopo il trasferimento al Monza in estate Daniel Maldini sta attirando attenzioni su di sé, Spalletti l’ha convocato e fatto esordire in nazionale, con prestazioni importanti, al tal punto che nei giorni scorsi si è parlato anche di un clamoroso interesse dell’Inter per il fantasista classe 2001.

Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan, parla di questo clamoroso scenario di mercato durante una sua intervista a Radio Serie A. Queste le sue dichiarazioni:

Te lo immagini con la maglia dell’Inter?

“Dobbiamo prepararci al fatto che Daniel possa fare un percorso diverso”.

È un giocatore che può diventare di quel livello lì?

“Non lo so, per il momento non lo è. Però ha messo un mattoncino in più rispetto a quello che era anche un anno fa, in termini di presenza in campo. Fisicamente è cresciuto ancora. Non so dove può arrivare, secondo me deve tenere alto il livello dell’ambizione e della presenza dentro il campo. Poi a livello fisico, tecnico e di presenza nel campo ce l’ha. Però poi dopo da fare il salto ulteriore, lì va visto nella continuità”.