Intesa con la Uefa, FedEx sarà sponsor della Champions League

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - FedEx sponsorizzerà la Champions league per tre edizioni, a partire dal 2021/22 fino alla conclusione del torneo 2023/24. Un'intesa in tal senso è stata raggiunta con la Uefa. I diritti di sponsorizzazione includeranno la Super Cup, le finali di Youth League e di Futsal Champions e la eChampions League. Inoltre, FedEx sarà il partner logistico ufficiale di dei prossimi Europei che si terranno in svariate città europee. "La sponsorizzazione globale della Champions genererà opportunità senza pari per il brand, i nostri team member, i clienti e le comunità" ha dichiarato Brie Carere, vicepresidente esecutivo dell'azienda. "FedEx ha dimostrato di essere un partner di grande valore per la Uefa. Siamo lieti di assistere all'evoluzione del suo rapporto con noi, avviato nel 2015 e ora ampliato dal supporto al nostro principale torneo tra club: la Champions", ha commentato il Marketing Director della Uefa Guy-Laurent Epstein. (ANSA).