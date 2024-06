Intitolato a Paolo Rossi il nuovo centro sportivo del Perugia

Il Perugia nella giornata di martedì, attraverso un video pubblicato sui propri canali social ha presentato il nuovo centro sportivo dedicato all’indimenticato attaccante Paolo Rossi. L’impianto ha al suo interno: un campo a 11 in erba naturale, un campo a 11 in sintetico, 4 campi di calcio a 8 in sintetico, 2 campi di calcio a 5 in sintetico, 6 locali spogliatoio per la scuola calcio. 2 locali spogliatoio per la squadra Primavera, 4 locali spogliatoio per le squadre Allievi e Vivaio.

Inoltre sono presenti gli uffici della società e dell’area scouting, un bar-ristorante, il museo del club e il negozio ufficiale del Perugia