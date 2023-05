MilanNews.it

Come riporta Opta, Olivier Giroud ha segnato 12 gol in una singola stagione nei cinque grandi campionati europei per la prima volta dal 2016/17 (sempre 12, con l’Arsenal). Una stagione incredibile per un 37enne che ha giocato praticamente sempre, con il Milan e con la Francia.