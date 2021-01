Irrati-Bentancur: quel rosso che poteva cambiare il finale di gara

Il Milan ha perso per 3-1 in casa contro la Juventus, fermando a 27 i risultati utili consecutivi in campionato, ma dento una partita equilibrata e decisa dalle gesta dei singoli, c’è stato un episodio che avrebbe potuto cambiare il finale di gara. Al 70’, su una ripartenza di Castillejo, Bentancur abbatte lo spagnolo deliberatamente a centrocampo per fermare il suo incedere. Irrati concede il vantaggio e l’azione si conclude in calcio d’angolo. Il fallo del centrocampista bianconero è netto ed in ritardo ed essendo già ammonito, sarebbe stato espulso il che avrebbe dato nuova linfa al Milan per il rush finale di gara e un po’ più di insicurezza nei bianconeri.