Italia, Bonucci: "Chi fischia un giocatore dell'Italia è una persona senza cervello. Gigio ha fatto solo una scelta..."

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa prima del match di Nations League dell'Italia contro l'Inghilterra, Leonardo Bonucci ha dichiarato in merito ai fischi a Gigio Donnarumma nell'ultima gara della nazionale azzurra a San Siro: "Chi fischia un giocatore della nazionale italiana per me è una persona senza cervello, in quel momento il giocatore rappresenta tutta la Nazione e anche chi sta fischiando... Non vedo perché debba essere fischiato Donnarumma che ha solo fatto una scelta, non è stato il primo a essere fischiato e non sarà l'ultimo. Dobbiamo crescere dal punto di vista culturale, domani ci aspettiamo un San Siro carico".